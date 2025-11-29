J’AI RENDEZ-VOUS AVEC STÉPHANE BIENTZ

Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2025-12-10

2025-12-10

Les 9, 10 et 11 décembre, les collèges de Mende, Marvejols et du Bleymard accueillent l’auteur et comédien Stéphane Bientz, dont l’écriture poétique et engagée illumine depuis plus de vingt ans le paysage du théâtre contemporain. Les élèves ayant travaillé sur ses textes auront l’occasion rare de rencontrer un artiste qui fait de la fiction un espace de réparation, d’élan et de liberté.

Un auteur qui fait danser les mots et vibrer le réel…

Artiste-passeur, Stéphane Bientz anime de nombreux ateliers d’écriture auprès d’élèves, d’étudiants et de professionnels (ESAD, Éducation Nationale, CDDV). Membre du comité de lecture Jeunes Textes en Liberté, il défend une plus grande diversité de récits et de représentations sur scène.

Depuis 2022, il enseigne la marionnette au Théâtre aux Mains Nues.

En 2017, il cofonde avec le constructeur Bruno Michellod la compagnie La Barbe à Maman, où ils imaginent ensemble des spectacles singuliers, sensibles et toujours curieux du vivant. Il y travaille actuellement sur une nouvelle création consacrée à la maladie mentale.

Stéphane Bientz, c’est d’abord une voix musicale, inventive, traversée par le monde d’aujourd’hui et ses secousses. Une voix qui mêle le réel à l’imaginaire, la douceur à l’étrangeté, pour raconter autrement ce qui nous touche. Comédien formé à l’École Claude Mathieu, puis marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues, il collabore depuis 2001 avec de nombreuses compagnies de théâtre et de danse.

Son rapport intime aux mouvements, aux corps et aux matières nourrit une écriture vivante, sensible et profondément humaine.

Auteur jeunesse reconnu, il est plusieurs fois récompensé

– Hématome(s) (Éditions Espaces 34, 2018), lauréat Artcena, JLAT, Beaumarchais-SACD, EAT Jeunesse, traduit et mis en scène en 2021.

– Une main se lève, publié en 2020 aux Éditions Théâtrales Jeunesse.

– Le Goût du sel (Espaces 34, 2023), traduit en allemand et nommé au Prix Collidram 2024.

– Vivantes !, pièce autour des écologies, publiée en 2024 (Espaces 34).

Les rencontres programmées en Lozère seront l’occasion de découvrir l’univers d’un auteur dont les mots éclairent, questionnent et accompagnent.

Un moment précieux pour les jeunes lecteurs… et pour tous ceux qui croient que la littérature peut changer la façon dont nous regardons le monde. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75

English :

On December 9, 10 and 11, the secondary schools of Mende, Marvejols and Le Bleymard welcome author and actor Stéphane Bientz, whose poetic and committed writing has been lighting up the contemporary theater scene for over twenty years. Students who have worked on his texts will have the rare opportunity to meet an artist who makes fiction a space for reparation, impetus and freedom.

