J’ai rêvé qu’on était dans une ruche – Yoga du RIre maison de quartier de Villejean Brécé 22 et 24 mai

Les rêves sont parfois bizarres. Celui que je vous propose de partager avec moi nous amènera à explorer une ruche, qui est une organisation qui pourrait ressembler à celle d’une entreprise.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour et le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T12:00:00.000+02:00

contact@mdr.coach 0628376889

maison de quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35 000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine