J’AI SAIGNÉ La Station théâtre Louverné

J’AI SAIGNÉ La Station théâtre Louverné vendredi 9 janvier 2026.

J’AI SAIGNÉ La Station théâtre Louverné 9 et 10 janvier 2026 Tarif plein : 11€ – Tarif réduit : 7€ ( si QF < 500€) Blaise Cendrars blessé de guerre est en convalescence. Pour remonter le moral de ses compagnons de chambre, il leurraconte des histoires : c’est en soignant les autres qu’il va se soigner lui-même. J’ai saigné ----------- ### nouvelle autobiographique de Blaise Cendrars Théâtre, monologue à partir de 13 ans Septembre 1915. Blaise Cendrars, blessé au combat, est amputé de son bras droit. En convalescence à l’hospice de Châlons sur Marne il rencontre Mme Adrienne, l’infirmière-major. Elle lui demande de partager la chambre d’autres malades et de leur raconter des histoires pour leur remonter le moral : c’est en soignant les autres qu’il va se soigner lui-même. Avec Jean-Yves Ruf. Mise en scène de Jean-Christophe Cochard. Scénographie d’Aurélie Thomas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-01-09T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-01-10T21:15:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/j-ai-saigne-vendredi-9-janvier-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/j-ai-saigne-samedi-10-janvier-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne