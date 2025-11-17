J’ai six ans… Compagnie Théâtre en pièces Saint-Georges-sur-Eure
J’ai six ans… Compagnie Théâtre en pièces
Abbaye Saint-Brice, 2 Rue Georges Brassens Saint-Georges-sur-Eure Eure-et-Loir
Début : Lundi 2025-11-17 20:30:00
fin : 2025-11-17 22:00:00
2025-11-17
Dans la pièce J’ai six ans… , Emmanuel Ray nous confie ce qui l’a amené à devenir comédien et à passer sa vie au théâtre.
Abbaye Saint-Brice, 2 Rue Georges Brassens Saint-Georges-sur-Eure 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 33 02 10 theatre-en-pieces@wanadoo.fr
English :
In J’ai six ans, Emmanuel Ray tells us what led him to become an actor and spend his life in the theater.
German :
In dem Stück J?ai six ans? erzählt Emmanuel Ray, was ihn dazu brachte, Schauspieler zu werden und sein Leben im Theater zu verbringen.
Italiano :
In J’ai six ans, Emmanuel Ray ci racconta cosa lo ha portato a diventare attore e a trascorrere la sua vita in teatro.
Espanol :
En J’ai six ans, Emmanuel Ray nos cuenta qué le llevó a convertirse en actor y a dedicar su vida al teatro.
