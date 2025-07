J’ai trop d’amis • théâtre des Îlets – CDN de Montluçon Parc du casino de Néris-les-Bains Néris-les-Bains

J’ai trop d’amis • théâtre des Îlets – CDN de Montluçon Mercredi 16 juillet, 11h00, 15h00 Parc du casino de Néris-les-Bains Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T11:00:00 – 2025-07-16T12:00:00

Fin : 2025-07-16T15:00:00 – 2025-07-16T16:00:00

Rencontre de l’équipe artistique à l’Espace jeunesse de Néris-les-Bains & lecture mise en espace avec les comédiennes de la Jeune Troupe du texte « J’ai trop d’amis » de David Lescot & mis en jeu par Fanny Zeller

– 11h-12 h : rencontre de l’équipe artistique à l’Espace jeunesse de Néris-Les-Bains

– 15h-16h : « J’ai trop d’amis » • D.Lescot, F.Zeller / lecture mise en espace

« La rentrée arrive et les vrais problèmes commencent. En sixième, il y a plus de monde qu’en CM2. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit d’avoir une bonne réputation. En plus on m’a fait savoir qu’une fille de la classe s’intéressait à moi. Que faire ? »

• texte David Lescot (éditions Acte Sud) • mise en jeu Fanny Zeller • avec la Jeune Troupe des Îlets #4 : Justine Agnely, Mathilde Fandre, Sophie Osmond-Nauze

• dès 8 ans, durée 1h • Gratuit !

• en partenariat avec l’Espace jeunesse & l’Office du tourisme de Néris-les-Bains

• production théâtre des Îlets – CDN de Montluçon – région AURA

Parc du casino de Néris-les-Bains parc du casino, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

© Fanny Zeller