« J’ai un coup de blues… et si on en parlait ? » : santé mentale des séniors au cœur du débat Café social Ayyem Zamen Paris mercredi 15 octobre 2025.

Parce que le mal-être ne doit jamais rester silencieux, cette séance d’information propose aux séniors un espace d’écoute et de dialogue autour des troubles psychiques liés à l’âge.

Animée par L’ÉPOC, elle vise à mieux comprendre les signes de fragilité mentale, à partager des ressources utiles et à encourager la parole.

L’ÉPOC est

une association et un lieu d’écoute et de paroles pour apaiser la souffrance

psychique et sociale, la semaine et le week-end avec et sans

rendez-vous.

Une initiative essentielle pour briser les tabous et renforcer le lien social dans le quartier.

Le Café social Ayyem Zamen accueille une rencontre collective animée par L’ÉPOC, dédiée aux troubles de santé mentale chez les personnes âgées du quartier.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sur inscription

Tél. 01 40 33 25 25

Plus d’informations à ayyem.zamen@gmail.com

Public adultes. A partir de 55 ans.

Café social Ayyem Zamen 7 rue de Palikao 75020 Paris

