J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 8 novembre 2025.

Pour adultes, en présence d’interprètes en LSF/FR

Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.

Le samedi 06 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T16:00:00+02:00_2025-11-08T17:30:00+02:00;2025-12-06T16:00:00+02:00_2025-12-06T17:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr