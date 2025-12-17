J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Pour adultes, en présence d’interprètes en LSF/FR

Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.

Le samedi 28 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



