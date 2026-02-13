J’ai vu maman pleurer, Cie Le Bruit de l’Entre — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Ouverture des portes 17h30

Début du concert 18h

Ce matin, au petit-déjeuner, Chloé a vu sa maman pleurer pour la première fois. Une larme a glissé sur son nez, avant de tomber dans son café. De chansons tendres en aventures magiques, Chloé part en voyage dans la tasse de sa maman, à la recherche de la larme disparue.

Spectacle pour enfants dès 5 ans aux Ateliers Medicis, Clichy-sous-Bois. Un conte entre théâtre et musique, à la recherche d’une larme disparue.

Le vendredi 27 mars 2026

de 17h30 à 18h15

gratuit Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



