J’ai vu maman pleurer, Cie Le Bruit de l’Entre — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers vendredi 27 mars 2026.
Ouverture des portes 17h30
Début du concert 18h
Ce matin, au petit-déjeuner, Chloé a vu sa maman pleurer pour la première fois. Une larme a glissé sur son nez, avant de tomber dans son café. De chansons tendres en aventures magiques, Chloé part en voyage dans la tasse de sa maman, à la recherche de la larme disparue.
Spectacle pour enfants dès 5 ans aux Ateliers Medicis, Clichy-sous-Bois. Un conte entre théâtre et musique, à la recherche d’une larme disparue.
Le vendredi 27 mars 2026
de 17h30 à 18h15
gratuit Tout public.
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers
