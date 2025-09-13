Jaï Wingfoil Classic Marignane

Jaï Wingfoil Classic Marignane samedi 13 septembre 2025.

Jaï Wingfoil Classic

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025. Etang de Berre Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

En cet mi-septembre, le CNM organise la Jaï Wingfoil Classic, étape du championnat régional de wingfoil et sélective pour les championnats de France Espoir et Minime.

Que la météo soit de la partie !

A ne pas rater ! Venez encourager les coureurs !

Le Wingfoil, combinaison d’une planche de foil avec une aile gonflable est le support de glisse idéal pour découvrir le vol au-dessus de l’eau dans un temps réduit. Cette activité spectaculaire offre des sensations de liberté et de vitesse inégalées mais est néanmoins très accessible et permet une progression rapide même pour des novices.

Vous ne connaissez pas ? Vous êtes intéressés ? Curieux ?… Envie d’air marin ? Rendez-vous alors plage du Jaï ! .

Etang de Berre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

English :

In mid-September, the CNM is organizing the Jaï Wingfoil Classic, a stage in the regional wingfoil championship and a selective event for the French Espoir and Minime championships.

Let’s hope the weather holds out!

Not to be missed! Come and cheer on the racers!

German :

Mitte September organisiert der CNM die Jaï Wingfoil Classic, eine Etappe der regionalen Wingfoil-Meisterschaft und selektiv für die französischen Meisterschaften der Espoir und Minime.

Möge das Wetter mitspielen!

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Kommen Sie und feuern Sie die Läufer an!

Italiano :

A metà settembre, il CNM organizza la Jaï Wingfoil Classic, una tappa del campionato regionale di flapello e un evento selettivo per i campionati francesi Espoir e Minime.

Speriamo che il tempo regga!

Da non perdere! Venite a fare il tifo per i corridori!

Espanol :

A mediados de septiembre, el CNM organiza la Jaï Wingfoil Classic, etapa del campeonato regional de wingfoil y prueba selectiva para los campeonatos de Francia de Espoir y Minime.

Esperemos que el tiempo acompañe

¡No se lo pierda! ¡Ven a animar a los corredores!

L’événement Jaï Wingfoil Classic Marignane a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Marignane