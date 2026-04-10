Jaillissements Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron
Jaillissements Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron samedi 18 avril 2026.
La Roque-d’Anthéron
Jaillissements
Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours.
Horaires d’ouverture de l’Abbaye de Silvacane. Abbaye de Silvacane 183 route de l’abbaye La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-18
Une passion qui s’impose portée par une sensibilité et une vision de la lumière, du trait, de la matière, de la profondeur, de la couleur, d’une envie de partage…
25 toiles d’Emile Ghigo présentées à l’abbaye de Silvacane
Jaillissement est un cri du cœur dans une liberté créatrice longtemps enfouie !
En entrant dans le vaste dortoir où flottent encore les songes de tant de moines hommes ayant voué leur vie à tisser des liens avec l’Invisible nous sommes accueillis et accrochés par deux yeux immenses. Et leurs yeux se rencontrèrent . Une histoire peut commencer, entre chacun de nous qui venons pour regarder et ces toiles qui nous regardent.
Elles nous invitent à bien plus que la vue. Elles nous questionnent, elles nous parlent. Elles nous disent que l’art, comme l’œil, ne se contente pas d’observer le monde, il l’ouvre. Epurons notre œil afin de passer le seuil et d’avancer. Comme l’artiste nous y invite, faisons-nous Voyants, et c’est une aventure car la vision n’est jamais passive, elle transporte, elle transforme.
Pascale Cougard romancière .
Abbaye de Silvacane 183 route de l’abbaye La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 41 69
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English :
A passion that is driven by a sensitivity and a vision of light, line, matter, depth, color and a desire to share…
L’événement Jaillissements La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron
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