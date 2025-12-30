J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES 3T D’A COTE Toulouse

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Carole Greep. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Comment une fausse manipulation avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous… Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger.

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31