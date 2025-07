J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES CAFE THEATRE LES 3T Toulouse vendredi 4 juillet 2025.

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-08 21:20:00

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-08 2025-07-23 2025-07-28

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous…

Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger. Un irrésistible règlement de compte entre amis avec son lot de non-dits, de quiproquos et de sourires grimaçants. Jubilatoire ! 27 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

How a fake cell phone manoeuvre makes you find out what your best friends really think of you?

German :

Wie ein falsches Handy-Manöver Sie herausfinden lässt, was Ihre besten Freunde wirklich über Sie denken?

Italiano :

In che modo un finto cellulare vi inganna e vi fa scoprire cosa pensano davvero i vostri migliori amici di voi?

Espanol :

¿Cómo te engaña un teléfono móvil falso para averiguar lo que tus mejores amigos piensan realmente de ti?

L’événement J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES Toulouse a été mis à jour le 2025-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE