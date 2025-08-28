J’aime, chanson post-rock Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

J’aime, chanson post-rock Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves jeudi 28 août 2025.

J’aime, chanson post-rock

Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

Date(s) :

2025-08-28

Guitariste et mélodiste de La Tordue, Fil nous fait découvrir son univers personnel ponctué de textes aux échos poétiques, laissant la part belle aux instrumentaux et à l’imaginaire qu’ils déploient. Il chante ses propres mots comme ceux des autres, des chansons sculptées par des guitares électriques, méditatives, mutines, qui s’aventurent dans de larges et limpides étendues mentales. Fil cousine alors avec les magiciens du post-rock, quelque part entre Tortoise et Kat Onoma.

Révélant un univers à part, ses titres ressemblent bien au titre simple de son album à venir, J’aime un acte de sincérité aux bras ouverts, une voix généreuse s’adressant à des cœurs amis. .

Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement J’aime, chanson post-rock Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose