J’aime la Loire propre à Sully sur Loire Sully-sur-Loire

J’aime la Loire propre à Sully sur Loire
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Début : Samedi 2026-03-07 08:30:00
– Avec le soutien des Mairies –
Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire !
Rejoignez-nous à 8h30 dans les communes ci-dessous
Dampierre en Burly Salle polyvalente
Germigny des Prés Devant la mairie
Guilly Devant la mairie
Lion en Sullias Place du village
Saint Benoit sur Loire Devant la mairie
Sully sur Loire Parking du château
Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 40 41 79
