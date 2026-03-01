J’aime la Loire propre à Sully sur Loire Sully-sur-Loire

J’aime la Loire propre à Sully sur Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

– Avec le soutien des Mairies –

Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire !

Rejoignez-nous à 8h30 dans les communes ci-dessous

Dampierre en Burly Salle polyvalente

Germigny des Prés Devant la mairie

Guilly Devant la mairie

Lion en Sullias Place du village

Saint Benoit sur Loire Devant la mairie

Sully sur Loire Parking du château

Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 40 41 79

