J’aime la Loire… Propre Saint-Gondon

Place de la Liberté Saint-Gondon Loiret
Début : 2026-03-07 08:30:00
2026-03-07
Participez à l’opération J’aime la Loire… PROPRE samedi 7 mars
Rejoignez l’événement citoyen J’aime la Loire… PROPRE le samedi 7 mars à partir de 8h30, sur la place de la Liberté, où se situe le tabac à Saint-Gondon, pour une grande action collective de nettoyage des bords de Loire.
Organisée avec plusieurs partenaires et déployée dans tout le département du Loiret, cette initiative vise à préserver l’environnement et à sensibiliser le public à la protection de la nature.
Ouverte à tous, cette matinée conviviale est l’occasion d’agir ensemble pour un cadre de vie plus propre.
Un verre de l’amitié sera offert à l’ensemble des participants pour clôturer ce moment de partage et de solidarité. .
Place de la Liberté Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 90 76
English :
Take part in the J’aime la Loire? PROPRE Saturday, March 7
