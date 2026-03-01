J’aime la Loire… Propre

Place de la Liberté Saint-Gondon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Participez à l’opération J’aime la Loire… PROPRE samedi 7 mars

Rejoignez l’événement citoyen J’aime la Loire… PROPRE le samedi 7 mars à partir de 8h30, sur la place de la Liberté, où se situe le tabac à Saint-Gondon, pour une grande action collective de nettoyage des bords de Loire.

Organisée avec plusieurs partenaires et déployée dans tout le département du Loiret, cette initiative vise à préserver l’environnement et à sensibiliser le public à la protection de la nature.

Ouverte à tous, cette matinée conviviale est l’occasion d’agir ensemble pour un cadre de vie plus propre.

Un verre de l’amitié sera offert à l’ensemble des participants pour clôturer ce moment de partage et de solidarité. .

Place de la Liberté Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 90 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the J’aime la Loire? PROPRE Saturday, March 7

L’événement J’aime la Loire… Propre Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GIEN