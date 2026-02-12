J’aime la Nature Propre 2026 Raucoules
J’aime la Nature Propre 2026 Raucoules samedi 7 mars 2026.
J’aime la Nature Propre 2026
Raucoules Haute-Loire
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’ACCA, en partenariat avec les pêcheurs et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire, organise une matinée de ramassage des déchets déversés dans la nature. Rendez-vous est donné à toutes les bonnes volontés à 08h devant la Mairie
Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
The ACCA, in partnership with anglers and the Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire, is organizing a morning of litter-picking. The event will take place at 08:00 in front of the town hall
