J’aime la Nature Propre 2026

Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’ACCA, en partenariat avec les pêcheurs et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire, organise une matinée de ramassage des déchets déversés dans la nature. Rendez-vous est donné à toutes les bonnes volontés à 08h devant la Mairie

.

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ACCA, in partnership with anglers and the Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire, is organizing a morning of litter-picking. The event will take place at 08:00 in front of the town hall

L’événement J’aime la Nature Propre 2026 Raucoules a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme