J’aime la nature propre 6ᵉ édition Parking Clavé

L’opération J’aime la nature propre revient pour sa 6ᵉ édition dans les Deux-Sèvres, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres sera présente sur le site, en partenariat avec des acteurs locaux engagés.
Rdv au lac de la Touche-Poupard , en collaboration avec le club Cercle de Voile. .
Parking Lac de la Touche-Poupard Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
