J’aime la nature propre 6ᵉ édition Parking Clavé

J’aime la nature propre 6ᵉ édition

Parking Lac de la Touche-Poupard Clavé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’opération J’aime la nature propre revient pour sa 6ᵉ édition dans les Deux-Sèvres, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres sera présente sur le site, en partenariat avec des acteurs locaux engagés.

Rdv au lac de la Touche-Poupard , en collaboration avec le club Cercle de Voile. .

Parking Lac de la Touche-Poupard Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’aime la nature propre 6ᵉ édition

L’événement J’aime la nature propre 6ᵉ édition Clavé a été mis à jour le 2026-03-03 par CC Val de Gâtine