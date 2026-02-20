J’AIME LA NATURE PROPRE À FROSSAY ET ST VIAUD

la corbinais Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer à une collecte de déchets à La Corbinais (D723-D177)

Participez à l’opération de ramassage de déchets J’aime la Nature Propre 3 journées citoyennes de nettoyage de la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs.

Rejoignez-nous, petits et grands, pour participer au ramassage des déchets et contribuer à la préservation de notre environnement. L’action consiste à collecter les déchets sur la commune, afin de protéger la biodiversité et de rendre nos paysages plus agréables pour tous. C’est un moment concret pour agir ensemble, partager un esprit solidaire et découvrir les richesses locales tout en prenant soin de notre territoire .

la corbinais Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 73 89 12 aloirat@chasse44.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement J’AIME LA NATURE PROPRE À FROSSAY ET ST VIAUD Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Saint Brevin