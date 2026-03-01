J’aime la nature propre Roussy Corvol-l’Orgueilleux

J’aime la nature propre

Roussy Cabane de Chasse Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération nationale de nettoyage de la nature, initiée par la Fédération Nationale des Chasseurs, qui mobilise les citoyens chaque année à la préservation de l’environnement. Faites la chasse aux déchets ! Matinée organisée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre Renseignements et inscriptions jaimelanaturepropre.fr .

Roussy Cabane de Chasse Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’aime la nature propre

L’événement J’aime la nature propre Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-03-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)