J’aime la Nature propre en Bord de Loire

Cours-les-Barres Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

En collaboration avec la municipalité de Cours-les-Barres l’association Patrimoine et Environnement et la société de chasse de Cours-les-Barres.

Faites la chasse aux déchets !

Contact téléphonique 06 28 30 81 88 .

Cours-les-Barres 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 30 81 88

English :

In collaboration with the municipality of Cours-les-Barres, the Patrimoine et Environnement association and the Cours-les-Barres hunting club.

Hunt for garbage!

