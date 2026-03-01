J’aime la Nature propre en Bord de Loire Cours-les-Barres
J’aime la Nature propre en Bord de Loire Cours-les-Barres samedi 7 mars 2026.
J’aime la Nature propre en Bord de Loire
Cours-les-Barres Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
En collaboration avec la municipalité de Cours-les-Barres l’association Patrimoine et Environnement et la société de chasse de Cours-les-Barres.
Faites la chasse aux déchets !
Contact téléphonique 06 28 30 81 88 .
Cours-les-Barres 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 30 81 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In collaboration with the municipality of Cours-les-Barres, the Patrimoine et Environnement association and the Cours-les-Barres hunting club.
Hunt for garbage!
L’événement J’aime la Nature propre en Bord de Loire Cours-les-Barres a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Loire en Berry