J’AIME LA NATURE PROPRE

Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Cette année encore, l’ACCA de Larra organise en partenariat avec la fédération des chasseurs de la Haute-Garonne une matinée de ramassage de déchets.

L’an dernier, grâce à vous, nous avons collecté une benne de 20m3 .

Nous vous invitons à vous inscrire, en indiquant le nombre de personne souhaitant participer, mais aussi, si vous souhaitez rester manger le midi.

Le rendez-vous est donné au Domaine de Cavaillé, accompagné de vos plus belles bottes et paire de gants. Tous ensemble, faisons la différence pour notre environnement ! .

Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 acca.larra@gmail.com

English :

Once again this year, the Larra ACCA in partnership with the Haute-Garonne hunters’ federation is organizing a morning of litter-picking.

