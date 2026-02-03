J’aime la nature propre- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Une manifestation solidaire pour petits et grands !
Nettoyons ensemble la nature et contribuons à la protection de la biodiversité locale.
Evénement organisé par la Communauté de Communes Pouilly-Bligny, grâce à son ambassadrice du tri, la Fédération des Chasseurs de Côte-d’Or, avec la participation du Centre de Voile de Panthier .
Centre de voile- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 55 15 21
