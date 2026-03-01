J’aime la nature propre RISCLE Riscle

J’aime la nature propre

RISCLE Place des Arènes Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Toute la France est mobilisée le week-end du 6 au 8 mars, afin de démultiplier l’impact sur l’environnement de ces actions notamment au niveau local. Dans chacun des départements, l’objectif est de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires lors de l’événement pour nettoyer la nature.

Informations importantes

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée gants, chaussures fermées appropriées…

Accueil café.

Merci de vous inscrire.

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution. Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature. .

RISCLE Place des Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 86 39 46 74 ghontanx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The whole of France is mobilized for the weekend of March 6 to 8, in order to multiply the environmental impact of these actions, particularly at local level. In each département, the aim is to deploy as many collection sites as possible, while mobilizing as many volunteers as possible during the event to clean up nature.

Important information

Dress appropriately: gloves, appropriate closed shoes, etc

Coffee welcome.

Thank you for registering.

L’événement J’aime la nature propre Riscle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65