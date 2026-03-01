J’aime la Nature Propre Place d’Espagne- Abbaye Saint-Sever-de-Rustan

J’aime la Nature Propre

Place d'Espagne- Abbaye Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous devant l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan à 9 h, prévoir une tenue adaptée (gants, seau, chaussures de terrain…).

Ramassage sur Saint-Sever-de-Rustan et ses abords puis échange autour d’une collation.

Merci de vous inscrire !

Inscriptions au 05 62 34 53 01.

C’est quoi l’opération de ramassage de déchets, J’aime la Nature Propre ?

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution. Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature.

Quand se déroulent ces journées de ramassage de déchets ?

Le week-end des 6, 7 et 8 mars 2026, marquera la 6ème édition de cette opération de ramassage des déchets qui mobilisera au niveau national l’ensemble des Fédérations Départementales des Chasseurs. Toute la France sera mobilisée le même week-end afin de démultiplier l’impact sur l’environnement de ces actions notamment au niveau local. Dans chacun des départements, l’objectif est de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires lors de l’événement pour nettoyer la nature.

Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, JLNP a également vocation à favoriser les échanges entre les différents usagers de la nature, au sein du monde rural, pour mieux vivre la nature ensemble. .

+33 5 62 34 53 01 rod.liebeschitz@gmail.com

English :

Meet in front of Saint-Sever-de-Rustan Abbey at 9 a.m. Bring suitable clothing (gloves, bucket, field shoes, etc.).

Pick-up in and around Saint-Sever-de-Rustan, followed by refreshments.

Thank you for registering!

To register, call 05 62 34 53 01.

