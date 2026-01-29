J’aime la nature propre

Saintigny Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Nettoyons la nature sur les communes de Saintigny, Combres et Marolles-les-Buis.

RDV devant la salle des fêtes de St-Denis d’Authou pour nettoyez les communes de Saintigny.

Evénement organisé par le GIC de la Cloche. .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 58 78 03 comitedesfetessda28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clean up nature in the communes of Saintigny, Combres and Marolles-les-Buis.

L’événement J’aime la nature propre Saintigny a été mis à jour le 2026-01-29 par OTs DU PERCHE