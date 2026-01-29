J’aime la nature propre Saintigny
J’aime la nature propre Saintigny samedi 7 mars 2026.
J’aime la nature propre
Saintigny Eure-et-Loir
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Nettoyons la nature sur les communes de Saintigny, Combres et Marolles-les-Buis.
RDV devant la salle des fêtes de St-Denis d’Authou pour nettoyez les communes de Saintigny.
Evénement organisé par le GIC de la Cloche. .
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 58 78 03 comitedesfetessda28@gmail.com
English :
Clean up nature in the communes of Saintigny, Combres and Marolles-les-Buis.
