J’aime la nature propre

Chemin de Nier Sorde-l’Abbaye Landes

L’ACCA participe à la journée j’aime la nature propre organisée au plan national par la Fédération Nationale des Chasseurs. Au programme

– 9 h accueil café et chocolat chaud sur le site de la volière, 405 chemin de Nier.

– nettoyage de certaines zones du territoire de la commune ainsi que certaines berges du gave.

– 12 h verre de l’amitié. .

Chemin de Nier Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 13 41 42

English : J’aime la nature propre

The ACCA is taking part in the I love clean nature day organized nationally by the Fédération Nationale des Chasseurs.

L’événement J’aime la nature propre Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans