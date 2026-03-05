J’aime la nature propre Sorde-l’Abbaye
J’aime la nature propre Sorde-l’Abbaye samedi 7 mars 2026.
J’aime la nature propre
Chemin de Nier Sorde-l’Abbaye Landes
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’ACCA participe à la journée j’aime la nature propre organisée au plan national par la Fédération Nationale des Chasseurs.
L’ACCA participe à la journée j’aime la nature propre organisée au plan national par la Fédération Nationale des Chasseurs. Au programme
– 9 h accueil café et chocolat chaud sur le site de la volière, 405 chemin de Nier.
– nettoyage de certaines zones du territoire de la commune ainsi que certaines berges du gave.
– 12 h verre de l’amitié. .
Chemin de Nier Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 13 41 42
English : J’aime la nature propre
The ACCA is taking part in the I love clean nature day organized nationally by the Fédération Nationale des Chasseurs.
L’événement J’aime la nature propre Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans