J’AIME LA NATURE PROPRE Toulon-sur-Arroux

Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
L’Ablette Toulonnaise, en collaboration avec l’Association communale de Chasse de Toulon-sur-Arroux, organise une matinée ARROUX PROPRE le Samedi 7 Mars 2026 Cette opération consiste à rassembler le maximum de personnes pour nettoyer la nature. Matériel fourni Pot de l’amitié .
Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr
