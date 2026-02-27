J’AIME LA NATURE PROPRE Toulon-sur-Arroux

J’AIME LA NATURE PROPRE

Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’Ablette Toulonnaise, en collaboration avec l’Association communale de Chasse de Toulon-sur-Arroux, organise une matinée ARROUX PROPRE le Samedi 7 Mars 2026 Cette opération consiste à rassembler le maximum de personnes pour nettoyer la nature. Matériel fourni Pot de l’amitié .

Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr

