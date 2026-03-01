J’AIME LA NATURE PROPRE

Vuillafans Doubs

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La commune et l’association intercommunale de chasse de Vuillafans Châteauvieux vous donnent rendez-vous devant la salle des fêtes pour un grand nettoyage de la nature ! .

Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

