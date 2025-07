J’aime ma plage Triselectops plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le Triselectops aime sa plage

Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.

Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises

Opération: « J’aime ma plage »

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055805404

English :

Triselectops loves his beach

A burlesque ecological fable with a giant puppet, created and presented by Collectif les Ruminantes.

Sponsored by the Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), this show to raise awareness of waste reduction is touring the beaches of the Landes region

German : J’aime ma plage Triselectops

Der Triselectops liebt seinen Strand

Eine ökologische und burleske Fabel mit einer riesigen Marionette, kreiert und angeboten vom Collectif les Ruminantes.

Diese vom Syndicat mixte du littoral landais (SMLL) angebotene Aufführung zur Sensibilisierung für die Abfallreduzierung tourt durch die Strände der Landes

Italiano :

Triselectops ama la sua spiaggia

Una favola ecologica burlesca con un pupazzo gigante, creata e interpretata dal Collectif les Ruminantes.

Proposto dal Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), questo spettacolo di sensibilizzazione sulla necessità di ridurre i rifiuti è in tournée sulle spiagge della regione delle Landes

Espanol : J’aime ma plage Triselectops

Triselectops ama su playa

Una fábula ecológica burlesca con una marioneta gigante, creada e interpretada por el Collectif les Ruminantes.

Propuesto por el Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), este espectáculo de sensibilización sobre la necesidad de reducir los residuos recorre las playas de la región de Las Landas

