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AGENDA · Vieux-Boucau-les-Bains

J’aime ma plage Triselectops plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains

lundi 17 août 2026 · plage centrale · Vieux-Boucau-les-Bains

J’aime ma plage Triselectops plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
plage centrale
Adresse
Plage centrale
Ville
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Département
Landes
Tarif

Vieux-Boucau-les-Bains

J’aime ma plage Triselectops

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Le Triselectops aime sa plage
Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.
Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises
Opération: J’aime ma plage
Le Triselectops aime sa plage
Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.
Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises.   .

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055805404 

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English : J’aime ma plage Triselectops

Triselectops loves his beach
A burlesque ecological fable with a giant puppet, created and presented by Collectif les Ruminantes.
Sponsored by the Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), this show to raise awareness of waste reduction is touring the beaches of the Landes region

L’événement J’aime ma plage Triselectops Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS

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