J’aime ma plage Triselectops plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains

Informations pratiques

Vieux-Boucau-les-Bains

J’aime ma plage Triselectops

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Le Triselectops aime sa plage

Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.

Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises

Opération: J’aime ma plage

Le Triselectops aime sa plage

Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.

Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises. .

plage centrale Plage centrale Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055805404

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English : J’aime ma plage Triselectops

Triselectops loves his beach

A burlesque ecological fable with a giant puppet, created and presented by Collectif les Ruminantes.

Sponsored by the Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), this show to raise awareness of waste reduction is touring the beaches of the Landes region

L’événement J’aime ma plage Triselectops Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS