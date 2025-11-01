J’aime pas que tu seras mort ! TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

J’aime pas que tu seras mort ! TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 1 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-01 15:00 – 15:40

Gratuit : non 10 € 10€ tarif unique Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Ce spectacle est né d’un million de questions :Des miennes, quand j’étais petite, Et de celles des enfants rencontrés après mes spectacles ou dans la vie de tous les jours.Vous êtes de grands philosophes, les enfants : vous posez des questions immenses, vertigineuses, tout à fait décomplexées… qui nous mettent parfois mal à l’aise.Ce spectacle qui pose des mots simples sur des émotions grandes. Il parle de la mort, donc de la vie. Et s’il ne donne pas vraiment de réponses, j’espère au moins qu’il ouvre des chemins que vous aurez plaisir à parcourir, vous, et les adultes que vous aimez. Jeune public à partir de 4 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/