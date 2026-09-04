J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Office Culturel du Pays de Quingey Quingey
samedi 28 novembre 2026 · Office Culturel du Pays de Quingey · Quingey
Informations pratiques
Quingey
J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Le spectacle met en scène une pianiste et un potiche, qui reprennent des chansons connues et inversées. Le public est invité à ré-entendre ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme.
Dans ce spectacle, le duo Pianiste-Potiche inverse les rôles et donne à redécouvrir des chansons bien connues du répertoire français. Que deviennent ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme ?
Un spectacle composé d’une quinzaine de reprises féminines qui donnent carrément L’eau à la bouche (Gainsbourg).
De l’appétit à revendre pour ces Hommes like U (K-Maro), terriblement sexy et même carrément Bello (Maitre Gims).
Soyez prêt·es, parce que ce soir, c’est Two boys for every girl (Surfcity) ! Piano, clarinette, batterie, chant, quizz, humour
et mains aux fesses, la Pianiste et son Potiche donneront tout pour parler légèrement de sujets graves.
Horaire : 20h
Durée : 1h
Tout public
Buvette sur place
Billetterie sur place
espace culturel de Quingey
Concert • Piano • Chant .
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr
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English : J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin
L’événement J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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