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J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

samedi 28 novembre 2026 · Office Culturel du Pays de Quingey · Quingey

J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Office Culturel du Pays de Quingey
Adresse
16 rue de l'école
Ville
25440 Quingey
Département
Doubs
Tarif
4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Quingey

J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :
2026-11-28

Le spectacle met en scène une pianiste et un potiche, qui reprennent des chansons connues et inversées. Le public est invité à ré-entendre ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme.
Dans ce spectacle, le duo Pianiste-Potiche inverse les rôles et donne à redécouvrir des chansons bien connues du répertoire français. Que deviennent ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme ?
Un spectacle composé d’une quinzaine de reprises féminines qui donnent carrément L’eau à la bouche (Gainsbourg).
De l’appétit à revendre pour ces Hommes like U (K-Maro), terriblement sexy et même carrément Bello (Maitre Gims).
Soyez prêt·es, parce que ce soir, c’est Two boys for every girl (Surfcity) ! Piano, clarinette, batterie, chant, quizz, humour
et mains aux fesses, la Pianiste et son Potiche donneront tout pour parler légèrement de sujets graves.

Horaire : 20h
Durée : 1h
Tout public
Buvette sur place
Billetterie sur place
espace culturel de Quingey

Concert • Piano • Chant   .

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92  officeculturelquingey@orange.fr

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English : J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin

L’événement J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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