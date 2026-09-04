J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

Informations pratiques

Quingey

J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Le spectacle met en scène une pianiste et un potiche, qui reprennent des chansons connues et inversées. Le public est invité à ré-entendre ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme.

Dans ce spectacle, le duo Pianiste-Potiche inverse les rôles et donne à redécouvrir des chansons bien connues du répertoire français. Que deviennent ces paroles d’hommes dans la bouche d’une femme ?

Un spectacle composé d’une quinzaine de reprises féminines qui donnent carrément L’eau à la bouche (Gainsbourg).

De l’appétit à revendre pour ces Hommes like U (K-Maro), terriblement sexy et même carrément Bello (Maitre Gims).

Soyez prêt·es, parce que ce soir, c’est Two boys for every girl (Surfcity) ! Piano, clarinette, batterie, chant, quizz, humour

et mains aux fesses, la Pianiste et son Potiche donneront tout pour parler légèrement de sujets graves.

Horaire : 20h

Durée : 1h

Tout public

Buvette sur place

Billetterie sur place

espace culturel de Quingey

Concert • Piano • Chant .

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr

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English : J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin

L’événement J’aime regarder les hommes, Rêve de Foin Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON