J’AIMERAIS ARRETEE Quai des Arts Argentan

J’AIMERAIS ARRETEE

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:00:00

Date(s) :

2025-11-18

L’histoire vraie mot pour mot, fautes comprises de Sonia, une étudiante en situation de prostitution.

Un jour, Sonia lance un appel à l’aide sur internet J’aimerais arrêtée . François, bénévole dans une association de prévention, commence avec elle une correspondance par mail. Au fil des messages, Sonia lui présente les contours de son existence, son entrée dans la prostitution, ses relations étudiantes ou familiales et sa vie rêvée.

Leurs échanges font écho à la solitude et à la précarité de la jeunesse

d’aujourd’hui. C’est aussi le témoignage qu’une écoute simplement humaine peut aider, soutenir et faire cheminer une personne en difficulté, jusqu’à retrouver sa lumière intérieure.

Et aussi Avant-spectacle joué par le groupe lycée du Conservatoire Terres d’Argentan. Gratuit, dans le hall du théâtre. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

English : J’AIMERAIS ARRETEE

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement J’AIMERAIS ARRETEE Argentan a été mis à jour le 2025-10-14 par Terres d’Argentan Intercom