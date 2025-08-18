JAKAARLO Gorges du Tarn Causses

Les Lisières est une résidence d’artistes situé à La Condamine sur le causse Méjean. Ce lieu va accueillir le trio Jakaarlo, signifieant face à face en wolof. Ce mot témoigne de la rencontre musicale de Bouba, Guillaume et de Sangue.

Jakaarlo, c’est un subtil et ardi mélange de n’goni, de violon, de chant et de mandoline, sublimé par l’énergie incandescente de la percussion. Une odyssée esthétique haute en couleurs à la jonction de deux continents.

Guillaume Blanc Violon/Mandoline

Bouba N’Diaye Chant/N’Goni/Guitare

Sangue N’baye Percussions/Chant.

Pour votre confort, nous vous invitons à prendre vos pliants, chaises ou transats.

Repli à la salle des fêtes de Blajoux en cas de mauvaise météo.

Repas proposé avant le concert dès 19h30 par Philippe Catering. Réservations souhaitées avant le 8 août au 06 41 95 07 64 .

Montbrun Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 74 01 58 96

English :

Les Lisières is an artist residency located at La Condamine on the Causse Méjean. This venue will host the trio Jakaarlo, meaning face to face in Wolof. The word reflects the musical encounter between Bouba, Guillaume and Sangue. Jakaarlo is a subtle, ardent blend of n’goni, violin, vocals and mandolin, sublimated by the incandescent energy of percussion. An aesthetic odyssey

German :

Les Lisières ist eine Künstlerresidenz in La Condamine auf dem Causse Méjean. Hier wird das Trio Jakaarlo auftreten, was auf Wolof « von Angesicht zu Angesicht » bedeutet. Dieses Wort zeugt von der musikalischen Begegnung von Bouba, Guillaume und Sangue. Jakaarlo ist eine subtile und kunstvolle Mischung aus N’goni, Geige, Gesang und Mandoline, die durch die glühende Energie der Perkussion sublimiert wird. Eine ästhetische Odyssee

Italiano :

Les Lisières è una residenza per artisti situata a La Condamine sulla Causse Méjean. Il trio Jakaarlo, che significa faccia a faccia in lingua wolof, avrà sede qui. La parola riflette l’incontro musicale tra Bouba, Guillaume e Sangue. Jakaarlo è una sottile miscela di n’goni, violino, voce e mandolino, arricchita dall’energia incandescente delle percussioni. Un’odissea estetica

Espanol :

Les Lisières es una residencia de artistas situada en La Condamine, en el Causse Méjean. El trío Jakaarlo, que significa cara a cara en wolof, tendrá su base aquí. La palabra refleja el encuentro musical entre Bouba, Guillaume y Sangue. Jakaarlo es una sutil mezcla de n’goni, violín, voz y mandolina, realzada por la energía incandescente de la percusión. Una odisea estética

