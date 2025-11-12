Jake Lambert présente son spectacle comique The sunshine Kid L’Apollo Théâtre Paris

Jake Lambert présente son spectacle comique The sunshine Kid L’Apollo Théâtre Paris mercredi 12 novembre 2025.

Décrit

comme une « machine à blagues » par le Telegraph, Jake Lambert est un

humoriste en pleine ascension, connu pour ses anecdotes pleines de gags.

Ses vidéos en ligne ont cumulé plus de 500 millions de vues, lui

permettant de se constituer une base de fans fidèles.

L’humoriste effectue actuellement sa toute première tournée

internationale avec son spectacle The Sunshine Kid, qui a fait salle

comble au Royaume-Uni, en Australie et en Europe.Retrouvez Jake Lambert

le 12 novembre à l’Apollo Théâtre !

Le mercredi 12 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

40 euros

Tout public.

L’Apollo Théâtre 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

https://www.apollotheatre.fr/jake-lambert-lo4252.html