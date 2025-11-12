Jake Lambert présente son spectacle comique The sunshine Kid L’Apollo Théâtre Paris
Jake Lambert présente son spectacle comique The sunshine Kid L’Apollo Théâtre Paris mercredi 12 novembre 2025.
Décrit
comme une « machine à blagues » par le Telegraph, Jake Lambert est un
humoriste en pleine ascension, connu pour ses anecdotes pleines de gags.
Ses vidéos en ligne ont cumulé plus de 500 millions de vues, lui
permettant de se constituer une base de fans fidèles.
L’humoriste effectue actuellement sa toute première tournée
internationale avec son spectacle The Sunshine Kid, qui a fait salle
comble au Royaume-Uni, en Australie et en Europe.Retrouvez Jake Lambert
le 12 novembre à l’Apollo Théâtre !
Jake Lambert présente son spectacle comique The sunshine Kid à l’Apollo Théâtre à Paris : une valeur montante de l’humour à conseiller à tous les anglophones et amateurs de one man show d’humour.
Le mercredi 12 novembre 2025
de 20h00 à 23h00
payant
40 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-12T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-13T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T23:00:00+02:00
L’Apollo Théâtre 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
https://www.apollotheatre.fr/jake-lambert-lo4252.html