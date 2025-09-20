JALAPENOS PARTY III Boisseron

JALAPENOS PARTY III Boisseron samedi 20 septembre 2025.

JALAPENOS PARTY III

Impasse des Canhards Boisseron Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Après le succès de la 2ème édition, l’association Jalapenos et la mairie de Boisseron, soutenues par Lunel Agglo, remettent le couvert pour une troisième Jalapenos Party à la Carrière de Boisseron.

De 18h à 2h !

Vous pourrez y retrouver des initiations en tout genre musique assistée par ordinateur avec Cookies Slayer ; tatouage avec Virgin Tattoo ; gravure sur bois avec Havaii Art Tattoo ; graffiti avec Stiq et poterie avec les Poteries de Seb.

En plus de ces initiations Il y aura également des stands d’artisans locaux, avec l’atelier de sérigraphie Vazy, le stand de sculpture sur bois du Baudier, celui de Bijoux DIY par Luz by Luciole ou encore celui d’instruments fabriqués à partir de matériaux recyclés tenu par l’Atôlier de Chris. Enfin, si vous aviez envie de vous amuser en famille ou entre ami, l’association la Compagnie des joueurs tiendra un stand ludothèque.

En plus de tout cela, il y aura des concerts de 18h à 02h avec Wolberry et son live set électro-turc, Solimar avec un set latino-électro, Natural Skankers qui reviennent pour nous régaler avec leurs sélections reggae/dub, Beatandjuice qui jouera son set d’électro-phonk avant de laisser place à Rosie qui compte bien vous faire danser jusqu’au bout de la soirée avec son set de musique électronique variée.

Pour vous nourrir, vous retrouverez la cuisine mexicaine de la cevicheria La Isla Bonita, entre tacos, ceviche et quesadillas, il y en a pour tous les goûts ! Enfin nous tiendrons une buvette où l’on vous proposera des soft, du vin local, de la bière artisanale et de la sangria !

La place est à 8€ en prévente sur internet et à 10€ sur place, gratuit pour les moins de 15 ans. Il y aura aussi un camping sur place. Venez nombreux ! .

Impasse des Canhards Boisseron 34160 Hérault Occitanie

English :

Following the success of the 2nd edition, the Jalapenos association and Boisseron town council, supported by Lunel Agglo, are back for a third Jalapenos Party at the Carrière de Boisseron.

German :

Nach dem Erfolg der zweiten Auflage veranstalten der Verein Jalapenos und die Gemeindeverwaltung von Boisseron mit Unterstützung von Lunel Agglo erneut eine dritte Jalapenos-Party in der Carrière de Boisseron.

Italiano :

Dopo il successo della seconda edizione, l’associazione Jalapenos e il Comune di Boisseron, con il sostegno di Lunel Agglo, tornano per la terza edizione del Jalapenos Party alla Carrière de Boisseron.

Espanol :

Tras el éxito de la 2ª edición, la asociación Jalapenos y el ayuntamiento de Boisseron, con el apoyo de Lunel Agglo, vuelven para una tercera Fiesta Jalapenos en la Carrière de Boisseron.

L’événement JALAPENOS PARTY III Boisseron a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT PAYS DE LUNEL