JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Maison Relais Santé Valence
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08 16:30:00
2025-10-08
Café Deuil organisé dans le cadre de la Semaine Bleue rencontre au cours de laquelle, s’il le souhaite, chacun parle de son deuil.
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
Bereavement Café organized as part of Semaine Bleue: a meeting where everyone can talk about their bereavement.
German :
Café Deuil, das im Rahmen der Blauen Woche organisiert wird: Ein Treffen, bei dem, wenn gewünscht, jeder über seine Trauer spricht.
Italiano :
Caffè del lutto organizzato nell’ambito della Semaine Bleue: un incontro in cui le persone possono parlare del loro lutto se lo desiderano.
Espanol :
Café del duelo organizado en el marco de la Semaine Bleue: un encuentro en el que las personas que lo deseen pueden hablar de su duelo.
