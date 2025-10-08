JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Maison Relais Santé Valence

JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Maison Relais Santé Valence mercredi 8 octobre 2025.

JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:30:00

2025-10-08

Café Deuil organisé dans le cadre de la Semaine Bleue rencontre au cours de laquelle, s’il le souhaite, chacun parle de son deuil.

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr

English :

Bereavement Café organized as part of Semaine Bleue: a meeting where everyone can talk about their bereavement.

German :

Café Deuil, das im Rahmen der Blauen Woche organisiert wird: Ein Treffen, bei dem, wenn gewünscht, jeder über seine Trauer spricht.

Italiano :

Caffè del lutto organizzato nell’ambito della Semaine Bleue: un incontro in cui le persone possono parlare del loro lutto se lo desiderano.

Espanol :

Café del duelo organizado en el marco de la Semaine Bleue: un encuentro en el que las personas que lo deseen pueden hablar de su duelo.

