Jam 7880 Tours

Jam 7880 Tours jeudi 23 octobre 2025.

Jam 7880

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 23:30:00

Date(s) :

2025-10-23

La Jam du 7880

Ne ratez pas la grande soirée d’improvisation collective de l’année! Le 7880 Collectif plante son salon sur scène et vous invite à “jamer” comme jamais. Oreilles curieuses, musiciens et musiciennes, la scène du Bateau vous accueille et se transforme en terrain de jeu

La Jam du 7880

Ne ratez pas la grande soirée d’improvisation collective de l’année! Le 7880 Collectif plante son salon sur scène et vous invite à “jamer” comme jamais. Oreilles curieuses, musiciens et musiciennes, la scène du Bateau vous accueille et se transforme en terrain de jeu pour l’improvisation libre. L’occasion de se mélanger pour fêter la musique, dans une ambiance comme à la maison

Des instruments sont mis à votre disposition. Amateur·ices d’échec et de mastermind, soyez les bienvenues! Les jams du 7880 sont des soirées pensées pour être bienveillantes et sécurisantes pour toustes. Aucuns comportements violents et aucunes discriminations ne seront tolérées.

Le 7880 est un collectif d’artistes de Tours, organisateur de jam session depuis 2018.

Pour suivre leurs actualités .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The 7880 Jam

Don’t miss the big collective improv night of the year! The 7880 Collectif sets up shop on stage and invites you to jam like never before. Curious ears, musicians, the Bateau stage welcomes you and transforms itself into a playground

German :

Die Jam des 7880

Verpassen Sie nicht den großen Abend der kollektiven Improvisation des Jahres! Das 7880-Kollektiv baut sein Wohnzimmer auf der Bühne auf und lädt Sie ein, wie nie zuvor zu jammen. Neugierige Ohren, Musiker und Musikerinnen, die Bühne des Bateau heißt Sie willkommen und verwandelt sich in einen Spielplatz

Italiano :

La marmellata 7880

Non perdetevi la grande serata di improvvisazione collettiva dell’anno! Il 7880 Collectif si installa sul palco e vi invita a fare jam come mai prima d’ora. Orecchie curiose, musicisti, il palco del Bateau vi accoglie e si trasforma in un parco giochi

Espanol :

El atasco del 7880

¡No se pierda la gran noche de improvisación colectiva del año! El Colectivo 7880 se instala en el escenario y le invita a improvisar como nunca. Oídos curiosos, músicos, el escenario del Bateau le da la bienvenida y se transforma en un patio de recreo

L’événement Jam 7880 Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37