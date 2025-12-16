JAM 7880 Tours
JAM 7880 Tours jeudi 15 janvier 2026.
JAM 7880
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Début : Jeudi 2026-01-15 19:00:00
fin : 2026-01-15 23:30:00
2026-01-15
Le collectif de musicien·ne·s 7880 vous invite à venir jammer au Bateau ivre dans une ambiance comme à la maison ! Ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience du bœuf et sans étiquette stylistique. Venez avec vos instruments, ou pas ! Des amplis guitare et basse, clavier, batterie et micro seront à disposition sur place ! .
English :
The 7880 musicians’ collective invites you to come and jam at Le Bateau ivre in an atmosphere just like home ! Open to all, with or without drumming experience and without stylistic labels. Bring your instruments, or not!
