JAM 7880

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-15 23:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Le collectif de musicien·ne·s 7880 vous invite à venir jammer au Bateau ivre dans une ambiance comme à la maison ! Ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience du bœuf et sans étiquette stylistique. Venez avec vos instruments, ou pas !

Le collectif de musicien·ne·s 7880 vous invite à venir jammer au Bateau ivre dans une ambiance comme à la maison ! Ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience du bœuf et sans étiquette stylistique. Venez avec vos instruments, ou pas ! Des amplis guitare et basse, clavier, batterie et micro seront à disposition sur place ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 7880 musicians’ collective invites you to come and jam at Le Bateau ivre in an atmosphere just like home ! Open to all, with or without drumming experience and without stylistic labels. Bring your instruments, or not!

L’événement JAM 7880 Tours a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37