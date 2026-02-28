JAM à Spot 13 Spot 13 Paris

Pour cette nouvelle édition, le thème se porte sur « Les Femmes ayant

marqué l’Histoire ».

Plus de 25 artistes sont invitées à peindre les 7 et 8 mars

sur la moitié des murs de l’association (700 m2) afin de mettre en lumière ces

figures féminines. Spot 13 souhaite pouvoir mettre en avant le travail des

artistes participant à cette JAM en laissant les œuvres peintes durant un mois

et en leur permettant de se rencontrer, de collaborer et de créer ensemble.

Le

week-end sera ponctué d’activités dont des concerts, des DJ sets, un atelier

street art pour les enfants gratuit et un mur d’expression libre.

Le samedi, la Maison des Femmes, Endomind et Femmes de la Terre seront sur place et prendront la parole.

En parallèle de la Jam se tiendra du 7 mars au 4 avril l’exposition Regards de

Femmes au 13 Korner, galerie de l’association.

Le tout dans une ambiance festivale et familiale !

Sur les murs : Agathon

/ Amelie Beral / Amer.veille / Elfaone / Emyart-s / Ko6 / Kapoha / Lady Bug /

M.I.U / Maca / Marie Jacquemin Lepalec / Mélanie Body / Melissa follet / Mimi Bang

/ Miss Keaz / Monidu / Mojito Fraise/ Plim / RBK1 / Shupaone / Sori / Tanala / Vera

di Bianca / Wydo / Yoldie

Sur scène : Kleopatra Divine / To Van Kao / Sarah

Maison / alma / Alessia Siniscalchi / Guests tba

Associations présentes

: La Maison des Femmes / Endomind / Femmes de la Terre

PROGRAMME

Samedi

Live paintings

Concerts & DJ sets

Mur d’expression libre

Stand associatifs

& prises de paroles

Vernissage de l'exposition à 19h30

Dimanche

Live paintings

Concerts & DJ sets

Mur d’expression libre

Ateliers pour enfants

gratuits par Fontainblow Gallery

Après une première JAM organisée en 2025 en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, à l’initiative de l’artiste Lucce et avec le soutien du collectif Les Bombasphères, le Spot 13 renouvelle l’événement cette année !

Le dimanche 08 mars 2026

de 11h00 à 19h00

Le samedi 07 mars 2026

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Spot 13 25 quai d’Ivry 75013 Paris



