JAM à Spot 13 Spot 13 Paris samedi 7 mars 2026.
Pour cette nouvelle édition, le thème se porte sur « Les Femmes ayant
marqué l’Histoire ».
Plus de 25 artistes sont invitées à peindre les 7 et 8 mars
sur la moitié des murs de l’association (700 m2) afin de mettre en lumière ces
figures féminines. Spot 13 souhaite pouvoir mettre en avant le travail des
artistes participant à cette JAM en laissant les œuvres peintes durant un mois
et en leur permettant de se rencontrer, de collaborer et de créer ensemble.
Le
week-end sera ponctué d’activités dont des concerts, des DJ sets, un atelier
street art pour les enfants gratuit et un mur d’expression libre.
Le samedi, la Maison des Femmes, Endomind et Femmes de la Terre seront sur place et prendront la parole.
En parallèle de la Jam se tiendra du 7 mars au 4 avril l’exposition Regards de
Femmes au 13 Korner, galerie de l’association.
Le tout dans une ambiance festivale et familiale !
Sur les murs : Agathon
/ Amelie Beral / Amer.veille / Elfaone / Emyart-s / Ko6 / Kapoha / Lady Bug /
M.I.U / Maca / Marie Jacquemin Lepalec / Mélanie Body / Melissa follet / Mimi Bang
/ Miss Keaz / Monidu / Mojito Fraise/ Plim / RBK1 / Shupaone / Sori / Tanala / Vera
di Bianca / Wydo / Yoldie
Sur scène : Kleopatra Divine / To Van Kao / Sarah
Maison / alma / Alessia Siniscalchi / Guests tba
Associations présentes
: La Maison des Femmes / Endomind / Femmes de la Terre
PROGRAMME
Samedi
- Live paintings
- Concerts & DJ sets
- Mur d’expression libre
- Stand associatifs
& prises de paroles
- Vernissage de l’exposition à 19h30
Dimanche
- Live paintings
- Concerts & DJ sets
- Mur d’expression libre
- Ateliers pour enfants
gratuits par Fontainblow Gallery
Après une première JAM organisée en 2025 en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, à l’initiative de l’artiste Lucce et avec le soutien du collectif Les Bombasphères, le Spot 13 renouvelle l’événement cette année !
Le dimanche 08 mars 2026
de 11h00 à 19h00
Le samedi 07 mars 2026
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T12:00:00+01:00
fin : 2026-03-08T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-07T11:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-08T11:00:00+02:00_2026-03-08T19:00:00+02:00
Spot 13 25 quai d’Ivry 75013 Paris
