Jam-ais fini ! Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Jam-ais fini !

Mercredi 14 janvier 2026 de 20h à 23h59.

Mercredi 4 février 2026 de 20h à 23h59.

Mercredi 11 mars 2026 de 20h à 23h59.

Mercredi 1er avril 2026 de 20h à 23h59. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vous en rêviez ? Le label associatif Boucan travaille depuis des mois pour vous offrir un espace de Jam toujours plus qualitatif. Venez jammer au MAKEDA !

Comme à son habitude 4h de musique improvisée sur tous les styles et instruments. Un rassemblement incontournable des musicien.nes de tous niveaux à Marseille. Grâce à notre partenariat avec la Baguetterie Marseille et le Makeda, BOUCAN mettra tout en œuvre pour vous offrir une jam de qualité.

Pour vous accueillir, le label associatif Boucan et ses équipes bénévoles. Régie son et lumière professionnelle et backline à disposition

– Micros de sonorisation

– DI

– Clavier et pied

– Ampli guitare

– Batterie (set complet)

– Façade, Sub et retours sur scène .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

You’ve been dreaming about it? The Boucan label has been working for months to offer you an even better Jam space. Come and jam at MAKEDA!

