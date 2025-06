Jam au Kiosque ! Lunéville 3 juillet 2025 19:00

Les Jams au Kiosque, organisées par Sons et Vibrations, sont gratuites et ouvertes à tou·te·s musicien·ne·s, chanteur·se·s, passionné·e·s, sans distinction de niveau ou de style. Un moment convivial pour écouter, jouer, échanger et vibrer ensemble. Chaque session est une opportunité de rencontrer des artistes, de créer et de partager, avec la possibilité d’apporter quelque chose à grignoter ou boire pour prolonger les échanges.

Accès libre de 19h à 22h Kiosque du Parc des Bosquets. (En cas de mauvais temps, déplacement à Optic Chic (Lunéville))Tout public

château de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 01 89 68 70 contact@sonsetvibrations.fr

English :

Jams au Kiosque, organized by Sons et Vibrations, are free and open to all: musicians, singers, enthusiasts, regardless of level or style. A convivial moment to listen, play, exchange and vibrate together. Each session is an opportunity to meet artists, create and share, with the possibility of bringing something to nibble or drink to prolong the exchanges.

Free access from 7pm to 10pm ? Kiosk in Parc des Bosquets (in case of bad weather, move to Optic Chic (Lunéville))

German :

Die von Sons et Vibrations organisierten Jams au Kiosque sind kostenlos und stehen allen offen: Musikern, Sängern und Musikbegeisterten, unabhängig von Niveau oder Stil. Ein geselliger Moment, um zuzuhören, zu spielen, sich auszutauschen und gemeinsam zu schwingen. Jede Session ist eine Gelegenheit, Künstler zu treffen, kreativ zu sein und sich auszutauschen, mit der Möglichkeit, etwas zum Knabbern oder Trinken mitzubringen, um den Austausch zu verlängern.

Freier Zugang von 19 bis 22 Uhr ? Kiosk im Parc des Bosquets (Bei schlechtem Wetter Verlegung nach Optic Chic (Lunéville))

Italiano :

Le jam au Kiosque, organizzate da Sons et Vibrations, sono gratuite e aperte a tutti: musicisti, cantanti, appassionati, indipendentemente dal livello o dallo stile. È un ottimo modo per ascoltare, suonare, condividere e vibrare insieme. Ogni sessione è un’occasione per incontrare gli artisti, creare e condividere, con la possibilità di portare qualcosa da sgranocchiare o da bere per prolungare gli scambi.

Accesso libero dalle 19.00 alle 22.00? Chiosco nel Parc des Bosquets (in caso di maltempo, spostarsi a Optic Chic (Lunéville))

Espanol :

Las Jams au Kiosque, organizadas por Sons et Vibrations, son gratuitas y están abiertas a todos: músicos, cantantes, aficionados, independientemente de su nivel o estilo. Es una buena manera de escuchar, tocar, compartir y vibrar juntos. Cada sesión es una oportunidad para conocer artistas, crear y compartir, con la posibilidad de traer algo de picar o beber para prolongar los intercambios.

Acceso gratuito de 19:00 a 22:00 ? Quiosco del Parc des Bosquets (en caso de mal tiempo, traslado a Optic Chic (Lunéville))

L’événement Jam au Kiosque ! Lunéville a été mis à jour le 2025-06-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS