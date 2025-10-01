Jam avec Abdel & Why-Note Concert au bar Les Limogés Limoges
10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-10-01
C’est le Latin-Jazz qui anime le groupe Why-Note.
A partir du Brésilien Real book.
-chant Catherine et Manon
-piano Bruno
-sax Franck
-Bass Michel
-Drums Abdel
Et des autres artistes. .
10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32
