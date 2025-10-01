Jam avec Abdel & Why-Note Concert au bar Les Limogés Limoges

Jam avec Abdel & Why-Note Concert au bar Les Limogés

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-10-01

C’est le Latin-Jazz qui anime le groupe Why-Note.

A partir du Brésilien Real book.

-chant Catherine et Manon

-piano Bruno

-sax Franck

-Bass Michel

-Drums Abdel

Et des autres artistes. .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32

