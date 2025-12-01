Jam conservatoires & ONJ des Jeunes L’Alimentation Générale Paris
Jam conservatoires & ONJ des Jeunes L’Alimentation Générale Paris mercredi 10 décembre 2025.
Autour de créations d’étudiant.e.s, d’improvisation libre, de répertoire partagé du jazz, cette soirée est l’occasion de rencontres entre musicien.nes de différents horizons et générations. Ancien du CRR et de l’ONJ des Jeunes, Pierre Carbonneaux, brillant saxophoniste, compositeur et enseignant nous rejoint en tant qu’invité spécial pour l’ouverture de la jam et la suite de la soirée. Cet événement est gratuit et ouvert à tou.te.s.
Les conservatoires parisiens invitent l’Orchestre national de jazz des jeunes 2025-26 (direction Marc Ducret) à une grande soirée jam.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 20h00 à 00h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
L'Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)
Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)
Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)
