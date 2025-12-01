Jam conservatoires & ONJ des Jeunes L’Alimentation Générale Paris

Autour de créations d’étudiant.e.s, d’improvisation libre, de répertoire partagé du jazz, cette soirée est l’occasion de rencontres entre musicien.nes de différents horizons et générations. Ancien du CRR et de l’ONJ des Jeunes, Pierre Carbonneaux, brillant saxophoniste, compositeur et enseignant nous rejoint en tant qu’invité spécial pour l’ouverture de la jam et la suite de la soirée. Cet événement est gratuit et ouvert à tou.te.s.

@alg_paris

Les conservatoires parisiens invitent l’Orchestre national de jazz des jeunes 2025-26 (direction Marc Ducret) à une grande soirée jam.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-10T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T20:00:00+02:00_2025-12-10T00:00:00+02:00

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis