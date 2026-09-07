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Jam de Carreau, Carreau du Temple, Paris

lundi 21 septembre 2026 · Carreau du Temple · Paris

Jam de Carreau, Carreau du Temple, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 juin 2027
Lieu
Carreau du Temple
Adresse
2 rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € & soutien 25 € et plus

Jam de Carreau 21 septembre 2026 – 21 juin 2027, les lundis Carreau du Temple Paris

Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € & soutien 25 € et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T19:00:00+02:00 – 2026-09-21T22:00:00+02:00
Fin : 2027-06-21T19:00:00+02:00 – 2027-06-21T22:00:00+02:00

Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France https://www.lecarreaudutemple.eu/
Anqa vous propose un espace partagé dédié à la danse en sortant des limites nominatives

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