Jam de la Cigale Coupiac vendredi 20 mars 2026.
Jam de la Cigale
5 avenue Raymond Bel Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-05-15
2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15
Tu veux jouer ? Tu veux improviser ? Tu veux dire un texte ? Essayer tes sketchs ?
Rejoins-nous à la Cigale !!
La scène est ouverte et le micro t’attend.
Rejoins-nous au bar La Cigale et viens tenter l’expérience. .
5 avenue Raymond Bel Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 46 10 coupiacbartabac@gmail.com
English :
Want to play? Do you want to improvise? Want to say a line? Try out your sketches?
Join us at La Cigale!
