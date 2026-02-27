Jam de la Cigale Coupiac

Jam de la Cigale

5 avenue Raymond Bel Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-05-15

2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15

Tu veux jouer ? Tu veux improviser ? Tu veux dire un texte ? Essayer tes sketchs ?

Rejoins-nous à la Cigale !!

La scène est ouverte et le micro t’attend.

Rejoins-nous au bar La Cigale et viens tenter l’expérience. .

5 avenue Raymond Bel Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 46 10 coupiacbartabac@gmail.com

English :

Want to play? Do you want to improvise? Want to say a line? Try out your sketches?

Join us at La Cigale!

