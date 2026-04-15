Jam de l’Ampli Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Jam de l’Ampli Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 15 avril 2026.
Jam de l’Ampli Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 15 avril, 19h30 Ille-et-Vilaine
Rencontrez des musicien·nes !
### **La Jam de l’Ampli**
L’Ampli vous propose une jam dans la cafèt du Diapason. Sur place, vous trouverez amplis, batterie, piano et micros pour le chant.
**► Mercredi 15 avril à 19h30 au Diapason // Gratuit**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T23:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien
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