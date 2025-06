Jam des producteurs – Magnat-l’Étrange 20 juin 2025 17:00

Creuse

Jam des producteurs Magnat-l’Étrange Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Le 20 juin, de 17h à 22h, le BAM et Magn’AMAP organisent un marché de producteurs et une jam à Magnat l’Etrange !

En veille de la Fête de la Musique, les musiciennes et musiciens du coin sont invités à venir taper le bœuf entre les stands de légumes, fromages, tisanes, viandes, escargots, pâtisseries, livres et bien plus ! Venez avec vos instruments et vos paniers !

Le BAM est le Bar Associatif Magnatois, situé 35 chemin de la Ceinture.

Magn’Amap est une Amap regroupant des producteurs autour de Magnat .

Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 90 42 amap.magnat@gmail.com

English : Jam des producteurs

German : Jam des producteurs

Italiano :

Espanol : Jam des producteurs

L’événement Jam des producteurs Magnat-l’Étrange a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze