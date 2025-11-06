Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jam électro La Cordo Romans-sur-Isère

Jam électro La Cordo Romans-sur-Isère jeudi 6 novembre 2025.

Jam électro

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-06 19:00:00
2025-11-06

Machines en liberté, sons en direct. La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques à travers une soirée dédiée à la création musicale live.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

English :

Free machines, live sounds. La Cordo celebrates electronic music with an evening dedicated to live musical creation.

German :

Maschinen in Freiheit, Klänge live. La Cordo ehrt die elektronische Musik mit einem Abend, der der Kreation von Live-Musik gewidmet ist.

Italiano :

Macchine libere, suoni dal vivo. La Cordo celebra la musica elettronica con una serata dedicata alla creazione musicale dal vivo.

Espanol :

Máquinas libres, sonidos vivos. La Cordo celebra la música electrónica con una velada dedicada a la creación musical en directo.

