Jam électro La Cordo Romans-sur-Isère
Jam électro La Cordo Romans-sur-Isère jeudi 6 novembre 2025.
Jam électro
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Machines en liberté, sons en direct. La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques à travers une soirée dédiée à la création musicale live.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
Free machines, live sounds. La Cordo celebrates electronic music with an evening dedicated to live musical creation.
German :
Maschinen in Freiheit, Klänge live. La Cordo ehrt die elektronische Musik mit einem Abend, der der Kreation von Live-Musik gewidmet ist.
Italiano :
Macchine libere, suoni dal vivo. La Cordo celebra la musica elettronica con una serata dedicata alla creazione musicale dal vivo.
Espanol :
Máquinas libres, sonidos vivos. La Cordo celebra la música electrónica con una velada dedicada a la creación musical en directo.
